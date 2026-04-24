Bakan Gürlek: "AK Parti dava partisidir, gönül partisidir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti'nin 'dava ve gönül partisi' olduğunu söyleyerek, "Biz eğer insanların gönüllerine dokunursak, onların kalplerine girersek başarı gelir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Edirne İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve partililer tarafından karşılandı. AK Parti'nin dava ve gönül partisi olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, AK Parti'ye gönül verenlerin en büyük gücünün 'heyecan' olduğunu belirterek, "Biz eğer insanların gönüllerine dokunursak, onların kalplerine girersek başarı gelir" dedi.

Ulaşılabilir birisi olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, "Her türlü probleminiz olduğu zaman bize gelebilirsiniz" dedi.

Edirne'ye adli anlamdaki eksiklikleri tespit etmek için geldiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Öncelikli olarak serhat şehrimizde Adalet Bakanı olarak elimizden geldiğince ne gerekiyorsa, adalet anlamında da diğer alanlarda da sizlere hizmet etmeye her zaman hazırız" dedi.

Uzunköprü'ye yeni adalet binası

Bakan Gürlek, Edirne'ye Bölge İdare Mahkemesi kurulacağını belirtti. Uzunköprü'de bir adliye ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Bu konuda İdari Mali İşler Başkanımıza özel talimat verdim. Hemen Uzunköprü'de hızlı bir şekilde adalet binası yapmamız gerekiyor. Çünkü Uzunköprü'nün adalet hizmetinden en kaliteli şekilde yararlanması gerekiyor" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanlığına da bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Gürlek, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve partililerle bir araya geldi. Daha sonra Trakya Anadolu Birliği Derneği'ni ziyaret eden Bakan Gürlek, derneğin vakıf ve mahalle kültürünü çok güzel temsil ettiğini belirterek, "Allah inşallah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
