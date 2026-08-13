Haberler

Adalet Bakanı'ndan Emir Yuşa Dosyası İçin Talimat

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAKAN GÜRLEK’TEN EMİR YUŞA ATICI DOSYASI İÇİN TALİMATAdalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da, 11 Ağustos 2021’de yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yu?a Atıcı’nın ailesini Trabzon Valiliği’nde kabul etti.

BAKAN GÜRLEK'TEN EMİR YUŞA ATICI DOSYASI İÇİN TALİMAT

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da, 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yu?a Atıcı'nın ailesini Trabzon Valiliği'nde kabul etti. Burada aile olan görüşmede hayatını kaybeden Emir Yu?a Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını ifade ederek, Adalet Bakanı Gürlek'e, "Kesinlikle zaten bizim bütün umudumuz sizsiniz sayın bakanım. Sizin bu bize olan Allah razı olsun yakınlığınız, yaklaşımınız, faali meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı" dedi.

'NET OLARAK BU OLAYI ÇÖZMEK İSTİYORUZ'

Olayın özel bir ekip kurularak tekrardan araştırılmasını isteyen Bakan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı dosyası için talimat verdi. Bakan Gürlek, "Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare haline olun" diye konuştu.

Anne Asiye Atıcı da Bakan Gürlek'e teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
MSB’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Silah teslimi için çalışmalara başlandı

Süreçte gaza basıldı! MSB jet hızında harekete geçti
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev