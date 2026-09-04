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3 Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, koordinasyonla yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul, Mardin ve Manisa'daki 3 faili meçhul cinayetin çözüldüğünü, operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 2022'den bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cinayetinin aydınlatıldığını, olayla ilgili Fethi Dağlı'nın yeniden tutuklandığını bildirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosyanın da 14 yıl sonra yeniden ele alındığını belirten Gürlek, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığını, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gürlek, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu cinayetinin de aydınlatıldığını, Manisa, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda bugüne kadar 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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