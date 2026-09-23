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Bakan Güler, şehit Jandarma Er Emin Polat’ın baba ocağını ziyaret etti

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Bakan Güler, şehit Jandarma Er Emin Polat’ın baba ocağını ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Jandarma Er Emin Polat’ın Kars’taki baba ocağını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Jandarma Er Emin Polat'ın Kars'taki baba ocağını ziyaret etti.

Bakan Güler, şehit Jandarma Er Emin Polat'ın Kars'taki baba evini ziyaret etti. 1994 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Emin Polat'ın ailesiyle bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, şehidin annesi ve babası ile yakından ilgilendi. Ziyarette Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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