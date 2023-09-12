Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Bakan Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" ifadelerine yer verdi.