Bakan Güler, Nijer Savunma Bakanı Mody ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile bir araya gelerek askeri törenle karşıladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
