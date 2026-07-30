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Bakan Güler, Moldovalı heyetle bir araya geldi

Bakan Güler, Moldovalı heyetle bir araya geldi
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Dijitalizasyon Bakanı Eugen Osmochescu ile Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatii'yle bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Dijitalizasyon Bakanı Eugen Osmochescu ile Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatii'yle bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Dijitalizasyon Bakanı Eugen Osmochescu ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatii'nin de yer aldığı ziyarette heyetler arası görüşme gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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