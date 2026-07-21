Bakan Güler, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı