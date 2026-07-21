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Bakan Güler, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Savunma Bakanı ile telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını ele aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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