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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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