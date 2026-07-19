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Bakan Güler, 9'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'deki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu, Mehmetçiklerle yemek yedi ve konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığımızdaki incelemelerde bulundu. Bakan inceleme ve denetlemelerin ardından Mehmetçiklerle yemek yedi. Bakan Yaşar Güler, Mehmetçiklere hitaben bir konuşma yaptı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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