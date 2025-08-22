Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti. Kabul, Ankara'da gerçekleştirildi ve yeni komutan ile güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika