Bakan Güler, İngiltere Büyükelçisini ve BAE Systems Genel Müdürünü Kabul Etti

Bakan Güler, İngiltere Büyükelçisini ve BAE Systems Genel Müdürünü Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Büyükelçisi Jill Morris ve BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn ile bir araya geldi. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Büyükelçisi Jill Morris ve savunma sanayi şirketi BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn'u kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn'u ve İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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