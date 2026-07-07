Haberler

Bakan Güler’in NATO Zirvesi programı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ilk gününde katılacağı programlar belli oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ilk gününde katılacağı programlar belli oldu.

Bakan Güler'in NATO Zirvesi'nin ilk gününde ilk olarak Ankara Palas'ta düzenlenen Münih Güvenlik Konferası'nda konuşma gerçekleştirecek. Daha sonra ise Güler, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek olan NATO Savunma Forumu'nda katılımcılara hitap edecek. NATO Savunma Forumu'nun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde gerçekleştireceği ziyarete iştirak edecek olan Güler, günün devamında Ayyıldız Karargahı'ndaki Savunma Bakanları Resepsiyonu'na katılacak. Güler, programını ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Savunma Bakanları Çalışma Yemeği ile tamamlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

Seçim krizi büyüyor! İsrail iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı
İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Nemrut Krater Gölü'nde kelebek şöleni

Mest eden kareler! Bu görüntüler Türkiye'nin doğusundan
Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar

Burası Afrika değil Türkiye...
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! ABD'yi paramparça ettiler