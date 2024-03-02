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Bakan Güler, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede güncel konular ele alındı.

Bakan Güler, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede güncel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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