Bakan Güler, IDEF 2025'te Irak ve Somali Savunma Bakanları ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler , IDEF 2025 Fuarı'na katılan Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said El-Abbasi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025'te ikili görüşmelere devam ediyor. Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said El-Abbasi ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ile de görüşme yaptı. Görüşme sonrası Bakan Yaşar Güler ve Somalili mevkidaşı Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzaladı." denildi.