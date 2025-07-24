Bakan Güler, IDEF 2025'te Irak ve Somali Savunma Bakanları ile Görüştü

Bakan Güler, IDEF 2025'te Irak ve Somali Savunma Bakanları ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'nda Irak Savunma Bakanı ile bir araya geldi ve Somali Savunma Bakanı ile protokol imzaladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'na katılan Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said El-Abbasi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025'te ikili görüşmelere devam ediyor. Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said El-Abbasi ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ile de görüşme yaptı. Görüşme sonrası Bakan Yaşar Güler ve Somalili mevkidaşı Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzaladı." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İdlib'de silah deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi

Sınırımızda büyük patlama! Türkiye'den de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.