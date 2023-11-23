Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'u ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru'yu kabul etti.

Bakan Güler Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanı Yardımcılarını kabul etti

Bakan Güler Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanı Yardımcılarını kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'u ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer aldı.