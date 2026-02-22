Bakan Güler Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta Mehmetçik, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten Güler, "Terörü bitirme noktasına getirdik" dedi; "Terörsüz Türkiye" sürecinde taviz ve pazarlık olmadığını vurguladı.

Yaşar Güler, Bayburt'ta 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda düzenlenen iftar programında Mehmetçik, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İftar programının ardından konuşan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda yürüttüğü operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurduğunu belirterek, "Terörü bitirme noktasına getirdik." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Güler, bu süreçte hiçbir taviz ya da pazarlık söz konusu olmadığını vurguladı. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini zedeleyecek herhangi bir adımın atılmadığını ve atılmayacağını ifade eden Güler, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Şehit ve gazilerin fedakarlıklarının her zaman baş tacı olduğunu belirten Güler, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı