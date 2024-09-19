Bakan Güler, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekili İslamzade'yi Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekili Tümgeneral Namig İslamzade'yi Ankara'da kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekili Tümgeneral Namig İslamzade'yi kabul etti.
Bakanı Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekili Tümgeneral İslamzade'yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.