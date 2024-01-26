Bakan Güler, 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu

HATAY - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'daki birlik ziyaretlerine devam ediyor. 2'nci Hudut Alay Komutanlığının ardından 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'na geçen Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.