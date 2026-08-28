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Bakan Göktaş Mardin'de Aktif Yaşam Merkezi'nin Açılışını Yaptı

Bakan Göktaş Mardin'de Aktif Yaşam Merkezi'nin Açılışını Yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Açılışta dua okunmasının ardından kurdelenin kesilmesiyle merkez hizmete girdi. Bakan Göktaş, daha sonra 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yetkililer ve partililerle görüştü.

AKTİF YAŞAM MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Mardin'de, yapımı tamamlanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende Müftü Enver Türkmen de dua okudu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, merkezde incelemelerde bulundu.

Bakan Göktaş, daha sonra 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni, ardından da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir süre görüştü.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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