Bakan Göktaş Tunceli'yi Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'ye yaptığı ziyarette valilik ve sosyal hizmet projeleri hakkında bilgi aldı.

1) BAKAN GÖKTAŞ TUNCELİ'DE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak için Tunceli'ye geldi. Bakan Göktaş, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, protokol ve öğrenciler tarafından karşılandı. Göktaş, ziyaretinin anısına valilik bahçesine temsili bir ağaç dikerek, can suyu döktü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Şefik Aygöl ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmede, kentin sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiği faaliyetler de ele alındı. Makamdaki görüşmenin ardından Vali Aygöl, Göktaş'a Tunceli'ye özgü bir tablo hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İzmir'de orman yangını yerleşim yerine kadar ulaştı

Ormanda başlayan yangında alevler evlerin kapısına kadar ulaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası

Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.