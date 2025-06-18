Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Huzurlu, adil ve müreffeh bir yaşam için çalışıyoruz'

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların, ailelerin, çocukların ve toplumun her bir ferdinin daha huzurlu, daha adil ve daha müreffeh bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde Kadın Milletvekilleri ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Göktaş, "Sizler milletin temsil makamında yer alan güçlü kadınlarsınız. Toplumsal dönüşümde kadınların hayatının her alanında daha görünür ve güçlü olmalarında birer rol model oldunuz ve olmaya da devam ediyorsunuz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantı sadece bir fikir alışverişi değil; aynı zamanda değerlerimize ve ülkemizin geleceğine dair ortak bir vizyonun inşasına katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

'81 İLİMİZDE 6 BİN 125 FAALİYET GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan ettiğini belirterek, "Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında ailenin her bir ferdinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaları başlattık. Ekonomik faydadan farkındalık oluşturma gibi pek çok etkinlikle beraber, Türkiye genelinde 81 ilimizde 6 bin 125 faaliyet bugüne kadar gerçekleşti. Burada Kadın Kollarımızın, teşkilatımızın katkısı bizim için oldukça kıymetli. Bütün teşkilat başkanlarımıza bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bakanlık olarak, kadınların, ailelerin, çocukların ve toplumun her bir ferdinin daha huzurlu, daha adil ve daha müreffeh bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çabada sizlerin desteği, görüşleri, yönlendirmeleri oldukça kıymetli. İnanıyorum ki birliğimizden doğan güç, kadınların karar alma ve mekanizmalarında temsiliyetini daha da arttıracak. Sosyal politikalarımızı daha kapsayıcı ve etkileyici hale getirecek. 'Terörsüz Türkiye' sürecine girdik. Bizler hep beraber bu süreçte daha güçlü, daha müreffeh, barışın, huzurun hakim kılındığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunu sizlerle beraber, teşkilatlarımızla beraber, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımızla beraber, bütün vatandaşlarımızla beraber el ele başaracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.