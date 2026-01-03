Bakan Göktaş: 'Terörsüz Türkiye' hedefindeki her adım, fedakarlıkların bir sonucudur

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şunu çok iyi biliyoruz ki milletimizin güvenle yaşamasını mümkün kılan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Bugün, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde attığımız her adım, bu fedakarlığın bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu bu irade, birliğimizi ve beraberliğimizi esas alan kararlı bir mücadeleyi ifade etmektedir" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kars Valiliği'nce Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Sarıkamış'ta bir otelde düzenlenen yemeğe; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, daire amirleri, şehit ve gazi aileleri katıldı. Programda başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

'SARIKAMIŞ, VATAN SEVGİNİN FEDAKARLIKLA YOĞRULDUĞU TARİH SAYFASI'

Burada konuşan Göktaş, "Sarıkamış, vatan sevgisinin fedakarlıkla yoğrulduğu, iradenin en ağır şartlar altında sınandığı bir tarih sayfasıdır. Allahuekber Dağları'nda yaşanan bu büyük imtihan, millet olarak bağımsızlık uğruna neleri göze alabildiğimizi açıkça göstermektedir. İmkansızlıklar içinde yürütülen o harekatta, Mehmetçik sadece silahla değil; inançla, sadakatle ve teslimiyetle direnmiştir. Bugün huzur içinde yaşadığımız bu topraklar, işte o fedakarlığın üzerine inşa edildi. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a uzanan her dönemeçte bu millet aynı kararlılığı, aynı iman ve sadakati yeniden kuşandı. Vatanına göz dikenlere geçit vermedi, bu anlamda vatanın her karış toprağı, nesiller boyu hatırlanacak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak destansı fedakarlıkların şahitliğini yapmakta. Bugün, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü vesilesiyle, bu fedakarlığın kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum" dedi.

'51 BİN 947 ATAMA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Şehitlerin nesiller boyu taşınacak bir sorumluluk bıraktığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları söyledi: "Bu sorumluluk, birliğimizi ve beraberliğimizi her şartta korumak. Bizlere emanet edilen değerlerimize sahip çıkmaktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizse bu emanetin yaşayan temsilcileridir. Gösterdiğiniz metanet ve vakur duruş, milletimizin vicdanında müstesna bir yere sahiptir. Bu anlamda devletimiz, şehitlerimizin emanetlerini ve kahraman gazilerimizi her zaman baş tacı bildi. Bu anlayışı, sosyal politikalarından günlük uygulamalara kadar her alanda sürdürmeyi ilke edindi. Bu ilke doğrultusunda şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yaptığımız 855 bin ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik. 81 ilimizde düzenlediğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile 79 bin 717 gencimizi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getirdik. Diğer yandan şehit yakını ve gazilerimizin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden öncelikli hizmet almasını sağladık. Bu yıl evsel doğalgaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını başlattık. Yine bu yıl özel öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarımız için ilave tüm ücretleri kaldırdık. Şehit Gazi Mobil Uygulaması ile bu alandaki hizmetlerimizi daha erişilebilir kıldık. Şunu çok iyi biliyoruz ki milletimizin güvenle yaşamasını mümkün kılan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Bugün, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde attığımız her adım, bu fedakarlığın bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu bu irade, birliğimizi ve beraberliğimizi esas alan kararlı bir mücadeleyi ifade etmektedir. Çünkü Terörsüz Türkiye hedefi sadece güvenlik meselesi değildir, ülkemizde huzurun, istikrarın ve milli birliğin de ortak davasıdır."

'BU EMANETİ TÜM GAYRETİMİZLE KORUYACAĞIZ'

Her zaman şehitlerin emanetleri ve gazilerin yanında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu süreçte, 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları'nda, ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle bir araya geldik. Bu toplantılarda da dile getirdiğimiz gibi, şehitlerimizin emanetleri olan siz kıymetli ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin daima yanındayız. Her şartta destek olmaya, ihtiyaçlarınızı hızlı ve etkin şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, evladını, eşini, kardeşini kaybetmenin zorluğunu kelimelerle tarif etmek mümkün değildir. Ancak bilmelisiniz ki şehitlerimizin bıraktığı onurlu miras, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. Onların isimleri dualarımızda, hikayeleri hafızalarımızda var olmaya devam edecek. Değerli gazilerimiz, sizler bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşamamızı sağlayan kahramanlarsınız. Vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi olarak gençlerimize örnek olmaya devam ediyorsunuz. Milletimiz, sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman şu sözü söyler; 'Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir.' Bizler de bu emaneti tüm gayretimizle koruyacağız" diye konuştu.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Göktaş, "Ecdadımızın, şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin uğruna bedeller ödediği bu güzel ülke için var gücümüzle çalışacağız. Sarıkamış, milletimizin en ağır şartlarda dahi sarsılmayan iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir direniş destanıdır. O gün Allahuekber Dağları'nda ortaya konan mücadele, bugün birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi ayakta tutan en güçlü dayanağımızdır. Bizlere düşen görev, ecdadımızın emanetini yaşatmak, korumak ve evlatlarımıza hakkıyla aktarmaktır. Gençlerimizin tarih bilinciyle yetişmesi, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmetin; gazilerimizin fedakarlığına vefanın en somut ifadesidir" dedi. Bakan Göktaş, konuşması sonrası yemeğe katılan şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.