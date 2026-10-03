Bakan Göktaş, TEKNOFEST'te devlet korumasındaki 3 takımla gurur duyduğunu söyledi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki çocukların da teknoloji yarışmalarına katıldığını belirterek, "Genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakan Göktaş, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlik alanını ziyaret ederek "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" sergisini gezdi, eserler hakkında bilgi aldı. Göktaş, daha sonra Bakanlığının standına ziyarette bulundu.

"Çocuklar kendi yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor"

Göktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet korumasındaki çocukların da teknoloji yarışmalarına katıldığını ve bu yıl 3 takımla TEKNOFEST'te yer aldıklarını ifade etti.

Çocukların uzun süredir festivale hazırlandığını belirten Göktaş, "Genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın sadece teknoloji tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğunu anımsatan Göktaş, festivalin farklı yaş gruplarından vatandaşları ve aileleri bir araya getirmesinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

Milli savunma sistemlerinden yerli teknolojilere kadar birçok ürünün festivalde sergilendiğini anlatan Göktaş, çocukların teknolojiyi yakından tanıma, deneme ve kendi yeteneklerini keşfetme imkanı bulduğunu kaydetti.

TEKNOFEST'in ailelerin birlikte vakit geçirebildiği geniş bir etkinlik alanı sunduğunu ifade eden Göktaş, festival kapsamında 14 farklı atölyede yarışmalar düzenlendiğini söyledi.

Bakanlık olarak aileyi merkeze alan çalışmaları da festival alanına taşıdıklarını belirten Göktaş, Bakanlığın standında aile, kadın, engelli ve çocuklara yönelik hizmetlerin yanı sıra dijital dönüşüm alanındaki çalışmaların da tanıtıldığı bilgisini paylaştı.

Göktaş, festivalin hem ailelerin birlikte zaman geçirmesine hem de çocukların bilim ve teknolojiye ilgisinin artmasına katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST artık 7'den 70'e her vatandaşımızın gururla zaman geçirebileceği, milli değerlerimize sahip çıkıldığı, aynı zamanda teknoloji alanında nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi gösteren bir alan. Çocuklarımız burada teknolojiyi yakından görebiliyor, deneyebiliyor ve kendi yeteneklerini keşfedebiliyor. Bizim için en önemlisi de bu. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Devlet korumasındaki çocuklarımız da teknoloji yarışmalarına katılıyor. Biz gerçekten çok gururluyuz çünkü çocuklarımız uzun süredir bu festivale hazırlanıyor."

Devlet korumasındaki çocuklar teknolojiyle buluşturuluyor

Devlet korumasındaki çocukları küçük yaşlardan itibaren farklı faaliyetlere yönlendirdiklerini anlatan Göktaş, çocukların yeteneklerine göre sanatsal, dijital, teknolojik ve sportif etkinliklere katılmalarını sağladıklarını ifade etti.

Çocukların teknoloji alanında üretim yapmalarını desteklemek amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Göktaş, TEKNOFEST'te yarışan 3 takımla gurur duyduklarını dile getirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı'nın da festival kapsamında bir konuşma gerçekleştireceğini belirterek, TEKNOFEST'in özellikle gençlerin gelecekteki mesleklerine yönelik ilgilerini artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA