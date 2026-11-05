Bakan Göktaş: Sosyal politikalarda köklü bir devrim hayata geçirdik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genişletilmiş 3'üncü Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'na katılarak, "Çeyrek asırda sosyal politikalar alanında adeta köklü bir devrim hayata geçirdik. Güçlü hizmet ağımızla her haneye ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş 3'üncü Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu ve partililer de programda yer aldı. Bakan Göktaş, AK Parti'nin en büyük gücünün teşkilatlar ve sosyal politikaları olduğunu söyleyerek, "Çeyrek asırda sosyal politikalar alanında adeta köklü bir devrim hayata geçirdik. Güçlü hizmet ağımızla her haneye ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. 86 milyonluk büyük bir Türkiye'yiz. Koruyucu ve önleyici hizmetlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" dedi.

Göktaş, hiçbir zaman sahayı boş bırakan bir teşkilat olmadıklarını söyleyerek, "Her zaman vatandaşın yanında olan derdiyle dertlenen bir teşkilatız. İşte bizim en büyük gücümüz burada. Biz seçimden seçime değil, popülist yaklaşımla değil vatandaşımızın derdine çözüm üretelim, derman olalım ve bunları politikalarımıza nasıl yansıtabiliriz derdiyle ilerliyoruz. İşte sosyal politikalarımızın en güçlü yanı bu. AK Parti'mizin en güçlü yanı burada. ve bunu yaparken neler yaptık? Hatırlayın engelli ailelerimiz eskiden çocuklarıyla sokağa bile çıkamazdı. Evlerinde ne hikayeler vardı. Engelli alanında devrim niteliğinde sosyal politikalar hayata geçirdik. Engelli kanunu çıkardık. 2006 yılında daha dünyada eşi benzeri yokken evde bakım yardımıyla adeta devrim niteliğinde bir politikayı hayata geçirdik. Evinde yaşlısına, engellisine bakana aylık maaş bağladık. Bugün 15 bin 755 lira olma kaydıyla Türkiye'de 497 bin ailemize her ay düzenli olarak bu yardımı yapıyoruz. Bunu yaparken bir karşılık beklemiyoruz. Bunu yaparken vatandaşımızın derdine derman olmaya gayret ediyoruz. Engelli aylığı veriyoruz. Engelli yakını aylığı veriyoruz. Pek çok alanda yol açıcı yönlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

'YANLIŞ YAPMAMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, teşkilatlarına kapı kapı dolaşmalarını söylediklerini söyleyerek, "Ama kapı kapı dolaşın da kapıyı çalın. 'Nasılsınız, iyi misiniz?' deyip gitmeyin. Gitmiyorsunuz zaten. 24 yıldır iktidardayız. Her söylediğimiz bir eksiği gidermek için değil, daha iyisini aramak için. O çalışmalar olmazsa bu işlikler olmaz. Bu iktidar bu kadar süre devam etmez. Başka bir iktidar gözükmüyor bile milletin zihninde. Problem var, 'AK Parti çözer' diyor. Problem var, 'Tayyip Erdoğan çözer' diyor. Onun için bizde en ufak sorun oldu mu asla müsamaha göstermiyor. Onun için sorunları çıkartmamak bizim boynumuzun borcudur. Yanlış yapmamak bizim boynumuzun borcudur, bizim sorumluluğumuzdur. Başkaları hata yapabilir, başkaları yanlış yapabilir, o yanlışları giderecek olan da biziz. Yanlış yapmamanın yükümlülüğünü üstlenmiş olan da biziz. Onun için sahada sizden ricam şu karşılaştığınız problemleri daha doğrusu problemleri bulup, gidin sahada bulun ve onları ilgili yerlere iletin. Siz sadece devletle, devlet kurumlarıyla oradaki ihtiyacı olan vatandaşlar arasında değil aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle, özel sektörle o kardeşlerimiz arasında bir kanalsınız. Onları test edip bildireceksiniz. Bizim yoksullukla mücadele, yasaklarla mücadele ve yolsuzlukla mücadele kuruluş felsefemizdir" ifadelerini kullandı.

'EL ELE KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu ise "Sosyal politikalar alanı tanım gereği toplumların dezavantajlı gruplarına yöneldiğinden hepimiz çok önemli bir hizmetin hizmetkarlarıyız. Bu alanda birbirimizi dinlediğimiz kadar güçlüyüz. Ulaşılamaz olmak değil, tam tersine ulaşılabilmek bizim için şiardır. Şüphesiz kollektif akıl bireysel akıldan üstündür. İstişare edeceğiz, danışacağız, el ele kol kola çalışacağız. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla fikir birliği, eylem birliği, duygu ve heyecan birliği içerisinde olmayı isteriz. Valiliklerimiz, belediyelerimiz, müftülüklerimiz, bütün kurum kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız elbette akil insanlarımız bizim zenginliğimiz olacaktır. Engellilerimizin, yaşlılarımızın, yoksullarımızın, şehit ve gazi ailelerimizin, bağımsızlık mağduru gençlerimizin, mülteci kardeşlerimizin velhasıl tüm boynu büküklerin tespiti ve takibi ve ayrıca tahkiki bizim boynumuzu borcudur. Genel merkezimiz çatısı altında bizler, başkan yardımcılarımız, komisyonlarımız, bölge bölge hep sizin yanınızda olacaktır. Unutmayalım. Biz yaptığımız bu faaliyetlerle kimsenin rızkını veriyor değiliz. Çünkü rızık Allah'tandır. Biz hastalarımıza şifa veriyor değiliz. Çünkü şifa Allah'tandır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı