Bakan Göktaş'tan sokakta kalan vatandaşlar için 112'nin aranması çağrısı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sokakta yaşayan vatandaşlara ulaşmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini ve vatandaşlardan sokakta kalan kişileri 112'ye ihbar etmelerini istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sokakta yaşayan her bir vatandaşa ulaşmak için 365 gün eş zamanlı şekilde gece gündüz çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan sokakta kalan bir vatandaşı gördüklerinde 112'ye ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışıyla her koşulda ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
