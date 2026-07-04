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Bakan Göktaş, Erzincan'da Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Erzincan'da Şehit Ailesini Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da şehit Piyade Onbaşı Ahmet Aytekin'in annesi Hanım Aytekin'i evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyarette, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğu vurgulandı ve tüm şehitler için dua edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da şehit Piyade Onbaşı Ahmet Aytekin'in annesi Hanım Aytekin'i evinde ziyaret etti.

Çeşitli programlar kapsamında Erzincan'a gelen Bakan Göktaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte şehit annesi Hanım Aytekin'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Şehit annesiyle yakından ilgilenen Göktaş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır diledi.

Göktaş, "Aziz şehitlerimizin emanetleri, başımızın tacıdır. Devlet olarak her zaman ve her koşulda şehit ailelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette tüm şehitler için dua edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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