Bakan Göktaş Balıklıgöl'ü gezdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü gezerek esnafla buluştu ve yerel kıyafetleri giydi.
Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Balıklıgöl yerleşkesini gezen Bakan Göktaş, balıklara yem atarak Şanlıurfa'nın yerel kıyafetlerini giydi.
Esnafı da gezen Bakan Göktaş, işerinin bereketli geçmesi temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı