Bakan Göktaş Balıklıgöl'ü gezdi

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü gezerek esnafla buluştu ve yerel kıyafetleri giydi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik alanlar arasında yer alan Balıklıgöl'ü gezdi.

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Balıklıgöl yerleşkesini gezen Bakan Göktaş, balıklara yem atarak Şanlıurfa'nın yerel kıyafetlerini giydi.

Esnafı da gezen Bakan Göktaş, işerinin bereketli geçmesi temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
