Bakan Göktaş, Mısır Ankara Büyükelçisi Elsheik ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Ibrahim Ali Badawi Elsheikh ile bir araya gelerek aile kurumunu güçlendiren projeleri ve iş birliklerini görüştü.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Ibrahim Ali Badawi Elsheikh ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mısır Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Wael Ibrahim Ali Badawi Elsheikh ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde Aile Yılı tecrübelerimizi, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu ve sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarımızı paylaştık. Bu kapsamda Mısır'ın 2026 yılını Aile Yılı ilan etmesini, aile kurumunu güçlendiren ve ortak değerlerimizi geleceğe taşıyan son derece kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve dayanışmayı, aileyi merkeze alan iş birliklerimizle ileriye taşımayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
