Bakan Göktaş: Aile kurumunu hedef alan küresel tehditlere karşı mücadelemiz sürecek

Bakan Göktaş, Sivas Valiliği ek binasında düzenlenen "Milli Aile Haftası Açılış Programı'nda" yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen Milli Aile Haftası'nın, aileye verilen önemin müstesna bir ifadesi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 81 ilde etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Göktaş, her yaş grubuna uygun etkinliklerle aile değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturacaklarını ifade etti.

Göktaş, söyleşiler, etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla aile kurumunun önemini sahada en güçlü biçimde anlatacaklarını dile getirdi.

Bu yıl, Milli Aile Haftası'nın çok anlamlı bir zamana denk geldiğine dikkati çeken Göktaş, "Bu hafta aynı zamanda Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramlıklarını yanına alıp uyuyan, bayram sabahı için sabırsızlanan çocukların neşesine bir kez daha ortak olacağız. 'Nerede o eski bayramlar' demeden, çocukluğumuzdaki bayramları bugüne taşıyacağız. O günlerdeki anılarımızı aile albümümüzdeki fotoğraflarla sınırlı bırakmayacağız." diye konuştu.

Bu önemli günlerin paylaşmayı, dayanışmayı ve aile bağlarını güçlendiren ruhunu, Milli Aile Haftası'nın anlamıyla buluşturacaklarını ifade eden Göktaş, Milli Aile Haftası'nın ve Kurban Bayramı'nın ailelere, Türk milletine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

"Aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız"

Milli Aile Haftası kutlamalarını resmi olarak Sivas'ta başlatmanın ayrı bir anlamı olduğunu anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çünkü Sivas milli iradenin, birlik anlayışının ve ortak geleceğe sahip çıkma kararlılığının sembol şehirlerinden biri. Milli Mücadele ruhunu taşıyan bu şehirde, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü ailelerine uzanan anlamlı bir yürüyüşü başlatıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, tıpkı bu şehrin temsil ettiği birliktelik ruhu gibi aile de bir milleti ayakta tutan, yarınlara taşıyan en güçlü bağdır. Aile, bir ülkenin nüfus gücünü, toplumsal dayanıklılığını ve gelecek tasavvurunu doğrudan etkileyen en hayati kurumdur. Aile, bizleri her türlü tehdide karşı koruyan en stratejik kalkandır. Aile, bir ülkenin kültürel birikimini, bir milletin eşsiz geleneklerini bir arada tutan en güçlü bağdır."

Ailenin önemini yüksek sesle dile getirmenin tam zamanı olduğunu vurgulayan Göktaş, "Aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocukları yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız. Bugün aileyi güçlendirmek demek yarının üretken, sorumluluk sahibi, köklerine bağlı nesillerini yetiştirmek demektir. Bu anlayışın arkasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aileyi milletimizin istikbaliyle birlikte konumlandıran güçlü liderliği var." diye konuştu.

"Memurların yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık"

Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı ortaya koyduklarını, bu planın bir yol haritası sunduğunu, böylece aile politikalarını daha güçlü bir kurumsal zemine oturtarak kurumlar arası işbirliğini daha etkin ve kalıcı hale getirdiklerini belirtti.

2025 Aile Yılı'nın ise bu vizyonun ülkenin her hanesine ulaşan anlamlı bir çağrıya, ortak bir sorumluluğa ve kalıcı bir toplumsal seferberliğe dönüştüğünü vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda aile içi iletişimden ebeveynliğe, kuşaklar arası köprülerden dijital güvenliğe kadar pek çok konuda aileyi destekleyen hizmetlerimizi daha da görünür kıldık. Dahası, aile bütçesine katkı sağlayan ve sosyokültürel gelişimi destekleyen faaliyetleri yaygınlaştırdık." diye konuştu.

Genç çiftler için evlilik kredisi dahil evliliği destekleyici mekanizmaları güçlü bir modele dönüştürdüklerine aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Memurların yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık. Bu sayede hem kadın hem erkek memurlar, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için adımlar attık. AK Parti Grup Başkanımız ve Sivas Milletvekilimiz Abdullah Güler'in kıymetli destekleriyle doğum izinlerini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık, babalık iznini 2 haftaya yükselttik. Bu hamleyle anne ve babaların doğum sonrası dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesine imkan sağladık. Eğitimden çalışma hayatına, şehir hayatından dijital mecralara uzanan aile dostu bir ekosistemin temellerini attık. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Aile ve Nüfus On Yılı ile bu güçlü zemini daha ileriye taşıyoruz."

Göktaş, aileyi merkeze alan devlet iradesini yeni bir safhaya yükselttiklerini belirterek, "Bu adımla nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası devamlılığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön veren büyük bir milli vizyonu kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bugün aile ve kadın üzerinde birtakım tartışmalar yürütülürken, geçmişimize bakmalıyız. Sivaslı kadınların Milli Mücadele'deki tarihi rolünü asla unutmamak gerekir ve hatta kadının aileyi, toplumu ve vatanı ayakta tutan kurucu güç olduğunu her fırsatta hatırlatmak gerekir. Bugün bizler de aynı inançla, aileyi güçlü tutmanın Türkiye'yi güçlü tutmak anlamına geldiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Genç nüfusumuzla övünürken şimdi alarm zilleri çalmaya başladı"

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise toplumun temel taşının, temel değerinin aile olduğunu söyledi.

Ailenin korunması, annenin desteklenmesi, aile huzuru noktasında her türlü tedbirin ve her türlü çalışmanın ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Güler, "Bütün dünyanın özellikle geçmiş yıllarda gelişmiş dediğimiz ülkelerin yaşadığı bazı nüfus noktasındaki sorunlar maalesef bizim de kapımızı çalıyor. Türkiye olarak bundan 10-15 yıl önce genç nüfusumuzla, dinamik enerjik nüfusumuzla övünürken maalesef şu anda ciddi manada endeksler alarm zillerinin çalmaya başladığını gösteriyor." dedi.

Genç, dinamik ve enerjik nüfusun kaybedildiğinde nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalınacağına işaret eden Güler, evlenecek çiftleri destekleme noktasında hükümet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğum yapan ailelere verilen destekleri de anlatan Güler, "Hane içindeki çocuğun neşesi, varlığı ne kadar kıymetli ama bakıyoruz şimdi bazı hanelerimizde bazen tek çocuk, bazen yok. Biz 7 kardeşiz, o kadar normaldi ki bakın şu anda 7 kardeş deyince millet böyle bir fal taşı gibi gözleri açıyor." ifadesini kullandı.

Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Bakan Göktaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'yi makamlarında ziyaret etti.