Bakan Göktaş: Her sosyal konut projesi 'aile dostu ekosistem' anlayışımızın bir parçasıdır

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Konut, sadece bir bina değildir. Şehirlerin nitelikli yaşam alanlarına kavuşması, mahallenin huzuru, ailenin birliğidir. Bu anlamda hayata geçirilen her bir sosyal konut projesi 'Aile dostu ekosistem' anlayışımızın kıymetli bir parçasıdır" dedi.

'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye' kapsamında Tekirdağ'da 6 bin 865 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Göktaş, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini söyledi. Tekirdağ'da çekecekleri kurada yeni konutların hak sahiplerinin belirlediğini belirten Göktaş, "Biraz sonra ev sahibi olacak ailelerimiz belli olacak. Onların sevinçlerine, heyecanlarına ortak olacağız. Ben şimdiden tüm kardeşlerime yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Son 24 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her köşesinde, milletimizin hayatına doğrudan dokunan büyük bir yatırım ve hizmet seferberliği yürüttük. Ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye kadar her alanda; ülkemizi büyüten, ekonomiyi güçlendiren, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılan adımlar attık. Bu adımların ortak hedefi şudur. Vatandaşımız nerede yaşıyorsa yaşasın, hizmete daha hızlı ulaşsın, daha güvenli, daha huzurlu, daha konforlu bir hayat sürsün. 81 ilimizin tamamında vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçek kılan 'Yüzyılın Konut Projesi' de bu vizyonun en stratejik başlıklarından biridir. Bugün de hep birlikte Tekirdağ'ımızda, 6 bin 865 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bu proje aynı zamanda, engelli vatandaşlarımız ve şehit yakınlarımız için ayrılan özel kontenjanla hiç kimseyi geride bırakmayan yaklaşımın bir yansımasıdır. Çünkü konut, sadece bir bina değildir. Şehirlerin nitelikli yaşam alanlarına kavuşması, mahallenin huzuru, ailenin birliğidir. Bu anlamda hayata geçirilen her bir sosyal konut projesi 'Aile dostu ekosistem' anlayışımızın kıymetli bir parçasıdır" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda hayata geçirdikleri her politika, gerçekleştirdikleri her faaliyetle ekosistemi daha da güçlendirdiklerini söyledi. Göktaş, "Bizi biz yapan aile değerlerimizi ve genç nüfusu korumanın, geleceğimizi güvence altına almanın temel şartı olduğunu yeniden hatırlattı. Biz de bakanlık olarak, aile içi iletişimi ve kuşaklar arası bağı güçlendiren programlar gerçekleştirdik. İş ve aile yaşamı dengesini kolaylaştıran modeller geliştirdik. Doğum yardımı ve çocuk destekleri, gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşvikler verdik. Her ailenin kolayca ulaşabileceği aile danışmanlığı gibi profesyonel destek mekanizmalarını yaygınlaştırdık. Şunu özellikle belirtmek isterim ki; 2025 Aile Yılı vesilesiyle başlattığımız bu seferberlik sadece bir başlangıç. 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' boyunca da çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'A 157 MİLYAR LİRALIK ESER KAZANDIRILDI'

Tekirdağ'a yapılan yatırımları anlatan Bakan Göktaş, son 24 yılda Tekirdağ'a her alanda 157 milyar liralık eser kazandırıldığını söyledi. Göktaş, "Bu eserlerden her biri, sanayide, tarımda, ticarette Tekirdağ'ın üretim gücünü destekleyen ve refahı büyüten bir kalkınma hamlesidir. Çünkü bugün Tekirdağ, güçlü sanayisiyle, verimli tarım arazileriyle, limanları ve lojistik imkanlarıyla Türkiye'nin üretim zincirinde stratejik bir konuma sahiptir. Bu potansiyeli daha ileri taşımak için, altyapıyı güçlendiren, insan kaynağını büyüten ve yatırım ortamını iyileştiren adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımız için, ihtiyaç duyulan her anda yanlarında olan sosyal hizmet ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu kapsamda, bakanlık olarak, aile ve sosyal hizmetler alanında 9,9 milyar liralık yatırım ve destekle şehrimizin sosyal koruma kapasitesini büyüttük. 2 Aile Destek Merkezimizle ailelerimizin yanında olduk, kadınlara mesleki beceriler kazandırarak üretime ve istihdama katılımlarını destekledik. Tekirdağ'da bulunun 33 kuruluşumuzla kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları her anda destek olduk. Devletimizin şefkat elini her haneye ulaştırdık. Hizmet kapasitemizi artırmak için geçtiğimiz yıl, il müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi ve Marmaraereğlisi engelsiz yaşam merkezinin temellerini attık. Merkeze ise yeni bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Evde bakım yardımıyla 5 bin 50 vatandaşımıza 13 bin 878 lira destek sağladık. Bunun için sadece geçtiğimiz yıl 682,6 milyon lira kaynak aktardık. Ayrıca 2025 yılında 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'yla, 36 bin 165 hane için 605 milyon lira yardım sağladık. Bugün itibarıyla Tekirdağ'da sahaya inen mobil sosyal hizmet aracımızla mahalle mahalle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. İhtiyaçları yerinde dinleyecek, uygun hizmetlere yönlendirme yapacak, ailelerimizin yanında olacağız. Böylece, kapısını çalmadığımız hane, elini tutmadığımız hemşerimiz kalmayacak" dedi.