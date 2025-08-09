Bakan Göktaş, Genç Çiftin Nikah Şahidi Oldu

Bakan Göktaş, Genç Çiftin Nikah Şahidi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında nikah şahidi olduğu Abdullah Kızgın ve Hayru Nisa Tayğun çiftine mutluluk diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftin nikah şahidi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl ziyareti kapsamında 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan Abdullah Kızgın ile Hayru Nisa Tayğun çiftinin nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu.

Bakan Göktaş, tören sonrası yaptığı konuşmada, projeyle evlenecek gençlerin hem maddi hem manevi olarak desteklendiğini belirterek çifte mutluluk ve huzur dolu bir ömür diledi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı

Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.