Üye Girişi
Haberler

Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Toplantısı'na Katıldı

Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Toplantısı'na Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Toplantıda, kadınların güçlendirilmesi ve iklim değişikliğinin etkileri gibi konular tartışılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'nın başkenti Brazilya'ya geldi. Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonuna geçen Bakan Göktaş, toplantı öncesi bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkili isimleriyle sohbet etti. Daha sonra açılış oturumu Brezilya Kadın Bakanı Cida Gonçalves'in konuşması ile başladı.

İklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisi, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddet gibi konuların düzenlenen oturumlarla ele alınacağı toplantıya, G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Göktaş da katılımcılara hitap edecek. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mahinur Özdemir Göktaş Brezilya brasilia

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! CANLI maç izle! (TÜRKİYE KARADAĞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Türkiye Karadağ nereden izlenir? 12 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, Yengeç burcu yorumu! 12 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rutubet nedir, neden olur, sebebi ne? Rutubet nasıl gider, ne yapılmalı? Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir? Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.