Bakan Göktaş, Frankofon Büyükelçilerle Aile Diplomasisi Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Frankofon büyükelçilerle bir araya gelerek Aile Yılı kapsamında yürütülen politikaları uluslararası düzlemde tanıttı ve sosyal hizmetlerdeki ülke tecrübelerini paylaştı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da görev yapan Frankofon büyükelçiler ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da görev yapan Frankofon büyükelçiler ile bir araya geldik. Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz politikaları uluslararası düzlemde de tanıtmak için yürüttüğümüz Aile Diplomasisi hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerdeki ülke tecrübemizi paylaştık. Büyükelçilik görevi yapmış biri olarak, uluslararası iş birliklerinin olumlu etkilerini son derece önemsiyorum. Değerli büyükelçilere çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
