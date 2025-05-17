Bakan Göktaş, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Bakan Göktaş, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik temasları kapsamında Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada Ertuğrul Gazi Türbesi'nde alp kıyafetli askerlerin "saygı nöbeti" değişimini izledikten sonra türbeyi ziyaret eden Bakan Özdemir Göktaş dua etti. Daha sonra Bozüyük ilçesine geçen Bakan Göktaş, şehit ailesini ziyaret etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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