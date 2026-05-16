Bakan Göktaş'tan Ulusal Erişilebilirlik Günü paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, erişilebilirliğin, toplumun tüm kesimlerinin hayata bağımsız, güvenli ve eşit şekilde katılabilmesi olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlayışla sosyal hizmetlerimizi her kesimi kapsayacak şekilde geliştiriyor, engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz birbirini tamamlayan bir bütünüz, birlikte daha güçlüyüz. 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nde tüm vatandaşlarımızı empatiyi, nezaketi ve sevgiyi büyütmeye davet ediyorum." - ANKARA

