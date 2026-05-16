Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü" paylaşımı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, erişilebilirliğin, toplumun tüm kesimlerinin hayata bağımsız, güvenli ve eşit şekilde katılabilmesi olduğunu belirtti.

Bu anlayışla sosyal hizmetleri her kesimi kapsayacak şekilde geliştirdiklerini kaydeden Göktaş, "Engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz birbirini tamamlayan bir bütünüz, birlikte daha güçlüyüz. 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nde tüm vatandaşlarımızı empatiyi, nezaketi ve sevgiyi büyütmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.