Bakan Göktaş: Doğum iznini 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışma gündemimizde

Bakan Göktaş: Doğum iznini 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışma gündemimizde
Güncelleme:
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Ayrıca, 3 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini verdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerine ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışma gündemimizde, bu konuyla ilgili AK Parti grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kurumların 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, yeni atamaların yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kişiye ulaştırmak amacıyla müjdeyi bütün kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 3 bin yeni alımımız olacak, bugün bunu ifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğum izinleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Göktaş, "Onunla ilgili de 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışma gündemimizde, bu konuyla ilgili AK Parti grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz. 2026 yılının başında olmasını bekliyorum; elbette Meclis'in çalışmalarına bağlı olarak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
