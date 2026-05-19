Haberler

Bakan Göktaş, 19 Mayıs'ta devlet himayesindeki gençlerle bir araya geldi

Bakan Göktaş, 19 Mayıs'ta devlet himayesindeki gençlerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen festivalde, devlet himayesi altındaki sporcular ve koruma altındaki gençlerle bir araya geldi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen festivalde, devlet himayesi altındaki sporcular ve koruma altındaki gençlerle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlenen festival programında, devlet himayesi ve bakımı altında yetişen başarılı sporcular ile Ankara'da koruma altında bulunan gençlerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, gençlerin bayramını kutlayarak, başarılarından dolayı tebrik etti ve gelecek hedeflerine ilişkin gençlerle sohbet etti. Bakan Göktaş, "Hepiniz bizleri gururlandırıyorsunuz. Benim size tavsiyem; her zaman kendi ilkenize, duruşunuza sahip çıkmanız. Çünkü bazen ikilemde kalmak sizi zorlayabilir. Sabırla davrandığımızda o zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hiç kimsenin hayatı tozpembe değil. Bazen sanal medyada görüyoruz; çok güzel hayatlar var. Zannediyoruz ki mutluluk orada. Çünkü sanal medya bize hayatın bir parçasını gösteriyor. Sadece mutluluğu gösteriyor. Hiçbir zaman gerçeği göstermiyor. O yüzden o hayatlara aldanmamak lazım. Siz siz olun kendiniz olun, kendi değerlerinizle ayakta kalmaya gayret edin" dedi.

GENÇLERİN DİJİTAL DENEYİMİNE ORTAK OLDU

Ardından devlet himayesi altında yetişen sanatçı Ayşe Atam ve orkestrasının müzik dinletisi eşliğinde festival alanını gezen Göktaş, çocuklarla yakından ilgilendi. Gençler için hazırlanan festival alanında, dijital ve fiziksel aktivite istasyonlarından oluşan 'İnteraktif Deneyim Alanları' kuruldu. Bakan Göktaş, 360 derece dönen kameralı özel çekim platformunda yerini alarak, gençlerin dijital deneyimine ortak oldu. Program sonunda gençlere dondurma ikram eden Bakan Göktaş, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını tekrar başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında

Ünlü Türk iş insanının ölümünde oğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin

Bahçeli'den Türk futbolunu karıştıracak çağrı: Ligi tescil etmeyin
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Reha Muhtar'ın son halini gören şoke oldu

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamadı
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt

AK Parti'den "şölen" eleştirilerine yanıt! Tepkilere hak verdi
Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek