Bakan Göktaş, COP31 etkinliklerinin 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacağını duyurdu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, çocuklara güçlü bir söz hakkı tanıyan, kadınların fikirlerini yeşil dönüşümün merkezine taşıyan ve toplumsal farkındalığı artıran etkinliklerimizi uluslararası katılımcılarla buluşturuyoruz. İklim aksiyonu için bir dönüm noktası olacak COP31 sahnesinde yürüteceğimiz etkinliklere bekliyoruz. 9-20 Kasım'da Antalya'dayız." açıklamasında bulundu.

Göktaş, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Küresel iklim krizinde yeşil sayfaların açılacağı, taahhütlerin yerini uygulamalara bırakacağı COP31'de biz de yerimizi alıyoruz. Bakanlık olarak, çocuklara güçlü bir söz hakkı tanıyan, kadınların fikirlerini yeşil dönüşümün merkezine taşıyan ve toplumsal farkındalığı artıran etkinliklerimizi uluslararası katılımcılarla buluşturuyoruz. İklim aksiyonu için bir dönüm noktası olacak COP31 sahnesinde yürüteceğimiz etkinliklere bekliyoruz. 9-20 Kasım'da Antalya'dayız."

Bakan Göktaş, paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının COP31 kapsamında düzenleyeceği etkinliklere ilişkin takvime de yer verdi.

Kaynak: AA