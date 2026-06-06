Bakan Göktaş: Güçlü nesiller huzurlu aile ortamlarında yetişir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Güçlü nesillerin, huzurlu aile ortamlarında sevgiyle ve değerlerimizle büyüyen çocuklarla yetiştiğini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aileyi koruyan, çocuğu gözeten, nesiller arasındaki bağı güçlendiren çalışmaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz." dedi.

İstanbul Vialand Tema Park'ta Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bilge Çocuk Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması" Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Göktaş, son 4 yılda çocukların aileye dair duygu, hatıra ve hayallerini yazıya dönüştürdüklerini söyledi.

Yarışmayı hayata geçiren Albayrak Grubu'na teşekkür eden Göktaş, "En büyük teşekkürüm kıymetli evlatlarımıza yani sizlere. Hikayelerinizle sizler, bugünü güzelleştirdiniz çocuklar. Her bir satırda sevgiyi, merhameti, aile olmanın sıcaklığını sizler anlattınız. Bu vesileyle sadece ödül alanları değil yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı, evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Göktaş, yarışmayı çok kıymetli bulduğunu dile getirerek, "Evlatlarımız, aileyi anlatırken zaman zaman büyüklerin fark edemediği incelikleri görür. Bir evin içinde sevgiyi, bir sofranın etrafındaki muhabbeti zihinlere işler. Tüm bunları en sade, en basit şekliyle sizler anlattınız çocuklar. Hikaye de tam olarak o zaman filizlenir. Gördüğünü, duyduğunu, yaşadığını, kalbinde sakladığını kelimelere emanet eder. İşte bu yüzden bu yarışma, bizlere çocuklarımızın dünyaya, aileye, hayata hangi pencereden baktığını görme imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak yürütülen hizmet ve politikalarda çocukların bakış açısının kendilerine yol gösterdiğini vurgulayan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aileyi güçlendirirken her adımın merkezinde çocuğun iyiliğini, güvenini, huzurunu koruma sorumluluğu vardır çünkü güçlü nesillerin, huzurlu aile ortamlarında sevgiyle ve değerlerimizle büyüyen çocuklarla yetiştiğini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aileyi koruyan, çocuğu gözeten, nesiller arasındaki bağı güçlendiren çalışmaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve destekleyici ortamlarda yetişmesi için koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. 'İlk Öğretmenim Ailem', 'Çocuklar Güvende' uygulamalarımız, sosyal ve ekonomik desteklerimizle aileler için verdiğimiz eğitimler, bunlardan sadece birkaçı. Bu çalışmalarımızın bir kısmını, 2025 Aile Yılı'nda çocukların iyilik hallerini korumak amacıyla hayata geçirdik."

Bakan Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz. Bu ülkenin geleceğini, kurduğunuz hayaller şekillendirecek. Seçtiğiniz kelimelerde, inşa ettiğiniz hikayelerde bunun güçlü işaretlerini görüyoruz." dedi.

"Bugün yazdığınız hikayeler, ülkemize hizmet edecek büyük bir çalışmaya dönüşsün"

Çocukların yazdıkları hikayelerle ailelerini kendi dünyalarından anlattıklarını ve bunun çok değerli olduğunu belirten Göktaş, "Çünkü insan, kendi cümleleriyle kendini keşfeder. Çevresini daha dikkatli anlar, yaşadığı hayata karşı daha güçlü bir sorumluluk duyar. Elbette kendinizi ifade etmenin yolu sadece yazmak değildir. Resimle, müzikle, tiyatroyla, sinemayla, mimariyle, el sanatlarıyla ve daha pek çok alanla da insan kendini, fikirlerini anlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklardan ilgi, yetenek ve meraklarını geliştirmeyi sürdürmelerini rica eden Göktaş, sanatla, edebiyatla, bilimle ve kültürle iç içe yaşanan hayatın, sahip olunan kadim medeniyet birikimine derinlik kattığını vurguladı.

Bakan Göktaş, "Sizler, çok özelsiniz. Yeni ufuklara bakacak gözler, yepyeni anlatıları kaleme alacak eller sizsiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın: Her birinizin içinde keşfedilmeyi bekleyen ayrı bir kabiliyet, ayrı bir renk, ayrı bir güç var. Temennim odur ki bugün yazdığınız hikayeler, keyifli bir yolculuğa, bir kitaba, bir tabloya, besteye, bir buluşa, ülkemize hizmet edecek büyük bir çalışmaya dönüşsün." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içsel ahenge sahip huzurlu bireyler yetiştirmeyi, milli ve manevi değerlerin yaşandığı huzurlu aile ve toplumu oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bu anlayışın, erdem, değer ve eylem temelli aile vurgusunu güçlendirdiğini, medeniyetin inşasını desteklediğini belirten Yelkenci, "Bu noktada Bakanımızın liderliğinde siz sevgili çocuklarımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Ödüller, sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesaj gönderdiği programda Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul'a gelen yaklaşık 3 bin çocuk, "Bilge Çocuk Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması" kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu.

Gün boyunca çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, organizasyonda müzik dinletileri, sahne gösterileri ve eğlence programlarıyla vakit geçirdi. Etkinliklerin ardından çocuklar, Vialand Tema Park'taki eğlence alanlarından ücretsiz yararlandı.

Yarışmada birincilik ödülünü "Savaştan Sonra" adlı eseriyle Fatma Zehra Demirci, ikincilik ödülünü "İki Ev, Tek Kalp: Matematiğin Öyküsü" isimli eseriyle Selahattin Çınar Öner, üçüncülük ödülünü ise "Bizim Evin Saati" adlı eseriyle Begüm Sevgi Taş kazandı.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ile çok sayıda davetli katıldı.