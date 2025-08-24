Bakan Göktaş, Balıkesir'deki Deprem İçin Psikososyal Destek Ekiplerinin Çalışmalarına Başladığını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Psikososyal Destek Ekiplerinin çalışmalarına başladığını açıkladı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak, psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA