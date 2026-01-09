Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kapadokya Huzurevi'nin Açılışını Yaptı

HUZUREVİ AÇILIŞINA KATILDI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadıncık Ana Türbesi ziyareti ve 'Ailede 'Kadıncık Ana' İzleri' adlı panele katıldıktan sonra merkeze bağlı 2000 Evler Mahallesi'ndeki Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Nevşehir'e, büyüklerin ihtiyaçlarına cevap veren, sosyal hayata katılımını güçlendiren yeni bir merkez kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Göktaş, "Açılışını gerçekleştireceğimiz bu kuruluş, 105 kişilik kapasitesiyle yaşlılarımıza güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunacak. Aynı zamanda bakım ve rehabilitasyon hizmetleriyle yaşam kalitelerini yükseltmelerini sağlayacak. Bu güzide eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'SOSYAL DEVLET, BİR GELECEK VİZYONUDUR'

Sosyal devlet anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bugün dünyada asıl rekabet sadece ekonomide ya da teknolojide değil. İnsana nasıl sahip çıktığında yaşanıyor. Güçlü ülkeler; büyümeyi rakamlarla değil, hayatın her evresinde vatandaşına sunduğu hizmetlerle ölçüyor. İşte bu yüzden sosyal devlet, artık bir kamu hizmeti olmanın ötesinde bir medeniyet tercihi, bir gelecek vizyonudur. Bizler de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insanı merkeze alan bu vizyonu aileyi, dayanışmayı ve sosyal destek yapısını güçlendiren politikalarla her geçen gün daha da büyütüyoruz. Büyüklerimize sunduğumuz hizmetleri; aktif ve sağlıklı yaşlanmayı esas alan, sosyal katılımı ve güvenli yaşamı destekleyen bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz" diye konuştu.

'29 BİN 745 YAŞLIMIZ YATILI BAKIMDAN FAYDALANIYOR'

Vefa hizmetlerine de değinen Bakan Göktaş, "Ulusal Vefa Programı ile 81 ilimizde, yaşlılarımıza kendi evlerinde, gündelik ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Nevşehir'de de 560 vatandaşımıza, büyüğümüze vefa hizmeti sunuyoruz. Öte yandan, Evde Bakım Yardımı ile ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ailelerinin yanında bakım hizmeti almalarını mümkün kılıyoruz. Bu kapsamda Nevşehir'de bu ay bin 790 ailemiz bu hizmetimizden faydalandı. Bunun yanı sıra, Türkiye'de 471 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 745 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Nevşehir'de ise 2 huzurevinde 82 büyüğümüz kendilerine sunulan hizmetlerle huzurlu bir yaşam sürüyor. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez ile yaşlılarımızın bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam hizmetlerine erişimini artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MEDENİYETİMİZDE YAŞLILIK TECRÜBENİN BAŞ KÖŞEDE OLDUĞU VAKİTTİR'

Yaşlıların yaşam kalitesini yükselten yeni bir dönemi başlattıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Göktaş şöyle konuştu:

"Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, mevcut fiziki koşullar nedeniyle risk barındırıyor. Bakanlık olarak, büyüklerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha donanımlı bir yaşam alanı sunmak istiyoruz. Bu vesileyle Hacıbektaş'a yeni bir huzurevi kazandıracağımızın müjdesini sizlere vermek isterim. Huzurevinin arsa tahsisi yapıldı. Bugün, huzurevinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa süre içinde proje ve planlama sürecini tamamlayarak yapım çalışmalarını başlatacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bizim medeniyetimizde yaşlılık, hürmetin, duanın ve tecrübenin baş köşede olduğu bir vakittir. Büyüklerimize sunduğumuz her hizmet, aslında çocuklarımıza bırakacağımız merhametli ve güçlü bir toplum mirasının en somut göstergesidir. Bu anlamda bugün açılışını yaptığımız merkezimiz, vefa duygusu ile sosyal devlet sorumluluğunun birleştiği; büyüklerimizin kendini güvende, değerli ve yalnız hissetmeyeceği bir yaşam alanıdır."

Samet Aydın Sun-Ahmet KORKMAZER-Öykü GENÇ/NEVŞEHİR,