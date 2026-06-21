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Bakan Göktaş: "İnsanın en huzur bulduğu yer ailesinin yanıdır"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital dünyada aileyi 'özgürlüğün sonu' gibi gösteren yaklaşımlara karşı çıkarak, ailenin insanın en huzur bulduğu yer olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün dijital dünyada aileyi 'özgürlüğün sonu' gibi gösteren yaklaşımların aksine, biliyoruz ki insanın en huzur bulduğu yer ailesinin yanıdır" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi hayallerindeki yuvayı kurarken desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Özellikle Aile ve Nüfus On Yılı'nda bu destekler bizim için hayati önemde fakat mesele sadece teşvikler değil. Bugün dijital dünyada aileyi 'özgürlüğün sonu' gibi gösteren yaklaşımların aksine, biliyoruz ki insanın en huzur bulduğu yer ailesinin yanıdır. Bu geleneği yaşatmak ve sevgiyle çoğalan bir toplum inşa etmek bizim için memleket meselesidir. Bizi ayakta tutan ailemizdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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