Üye Girişi
Haberler

Bakan Göktaş: 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz (2)

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAKAN GÖKTAŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİÇanakkale'deki bazı programlara katılmak için gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

BAKAN GÖKTAŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Çanakkale'deki bazı programlara katılmak için gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mahinur Özdemir Göktaş Sezgin Erdoğan Çanakkale Suriye Politika Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title