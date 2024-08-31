Bakan Göktaş: 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz (2)

BAKAN GÖKTAŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Çanakkale'deki bazı programlara katılmak için gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,