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Bakan Göktaş: 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor

Bakan Göktaş: 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da otizmli bireyler için yürütülen çalışmaları anlatarak 34 ilde 821 danışmanla 3 bin 808 aileye aktif destek sağladıklarını, Ulusal Otizm Eylem Planı ve dijital platform gibi projeleri hayata geçirdiklerini açıkladı.

'34 İLDE AKTİF DANIŞMANLIK SÜRECİNİ YÜRÜTÜYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'daki programı kapsamında Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nın spor oyunlarının açılış törenine katıldı. Bakan Göktaş, sporun otizmli bireyler için önemini anlattı. Bakanlık olarak otizmli bireyler için yaptıkları projeleri de anlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak, otizmli bireylerin hayatın her alanına katılabilmesi için çalışmalarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, 2023-2030 dönemini kapsayan II. Ulusal Otizm Eylem Planımız çerçevesinde çok yönlü adımlar atıyoruz. Ailelerimizin ihtiyaç duyduğu rehberlik ve destek hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı hizmetimizle otizmli bireylerimizin ve ailelerinin yanında oluyoruz. Bu kapsamda 34 ilimizde 821 danışmanımız aracılığıyla 3 bin 808 ailemizle aktif danışmanlık sürecini yürütüyoruz. Ayrıca otizmli bireylerimizin ve ailelerimizin doğru bilgiye hızlıca ulaşabilmesi için otizm.gov.tr Ulusal Dijital Bilgilendirme Platformu'nu kurduk. Bu platformda erken tanıdan eğitime kadar ihtiyaç duyulan pek çok konuda güvenilir ve güncel bilgiyi tek çatı altında sunuyoruz. Diğer yandan Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemiyle riskleri erken tespit ediyor, çocuklarımızı ve ailelerimizi zamanında destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm bu çalışmalar, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Aile ve Nüfus 10 Yılında da, otizmli bireylerimizin ve ailelerinin hayatın her alanında daha güçlü yer alması için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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