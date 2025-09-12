Bakan Göktaş: '12 Eylül demokrasi tarihimizin en ağır yaralarından biridir'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "12 Eylül, demokrasi tarihimizin en ağır yaralarından biridir. Milletin sesini susturmaya çalışanlar unutulmadı, unutulmayacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Eylül darbesinin 45'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül, demokrasi tarihimizin en ağır yaralarından biridir. Milletin sesini susturmaya çalışanlar unutulmadı, unutulmayacak. Bugün biliyoruz ki millet iradesi, her türlü darbeden ve vesayetten daha güçlüdür. 15 Temmuz gecesi bu hakikati tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Demokrasi ve özgürlük uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA