Haberler

Bakan Göktaş: "12 Eylül demokrasi tarihimizin en ağır yaralarından biridir"

Bakan Göktaş: '12 Eylül demokrasi tarihimizin en ağır yaralarından biridir'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "12 Eylül, demokrasi tarihimizin en ağır yaralarından biridir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "12 Eylül, demokrasi tarihimizin en ağır yaralarından biridir. Milletin sesini susturmaya çalışanlar unutulmadı, unutulmayacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Eylül darbesinin 45'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül, demokrasi tarihimizin en ağır yaralarından biridir. Milletin sesini susturmaya çalışanlar unutulmadı, unutulmayacak. Bugün biliyoruz ki millet iradesi, her türlü darbeden ve vesayetten daha güçlüdür. 15 Temmuz gecesi bu hakikati tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Demokrasi ve özgürlük uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim

Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.