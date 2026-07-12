Fidan, Paris'te Ukrayna Zirvesi'ne katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Zirve'de, Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleri ile Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayi sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Zirve'de; Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı NATO Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE MÜZAKERE MASASI İÇİN HAZIR

Fidan'ın ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulaması, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizerek, Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etmesi, Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere temel oluşturacak hukuki ve siyasi çerçevenin netleştirilmesi sürecinde yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

UKRAYNA KONULU GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU

Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri temelinde Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış sağlanması amacıyla 2025 yılı Mart ayında Birleşik Krallık ve Fransa'nın öncülüğünde hayata geçirildi. Koalisyon'un çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu 30'dan fazla üyesi bulunuyor. Türkiye, kuruluşundan bu yana Koalisyon'un faaliyetlerinde yer alırken; ilerleyen dönemde gerekli hukuki ve siyasi çerçeve hayata geçirildiği takdirde deniz alanındaki faaliyetlere Türkiye'nin liderlik etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı