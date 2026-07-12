Fidan, Erdoğan'ı Temsilen Paris'teki Ukrayna Zirvesi'ne Katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna Konulu Gönüllüler Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Paris'e gidecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Zirve'de, Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleri ile Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayii sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması planlanıyor.

Bakan Fidan'ın zirvede; Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı NATO Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulaması, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizerek Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etmesi ve Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere temel teşkil edecek hukuki ve siyasi çerçevenin netleştirilmesi sürecinde yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı