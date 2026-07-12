Haberler

Fidan, Erdoğan'ı Temsilen Paris'teki Ukrayna Zirvesi'ne Katılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna Konulu Gönüllüler Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Paris'e gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna Konulu Gönüllüler Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Paris'e gidecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Zirve'de, Ukrayna için yeni savunma kabiliyetleri ile Ukrayna'ya destek olmak amacıyla savunma sanayii sektörlerinin daha fazla seferber edilmesi gibi konuların ele alınması planlanıyor.

Bakan Fidan'ın zirvede; Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı NATO Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu vurgulaması, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizerek Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etmesi ve Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere temel teşkil edecek hukuki ve siyasi çerçevenin netleştirilmesi sürecinde yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift öldü, bebekleri yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobildeki çift öldü, bebekleri ağır yaralandı
Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık

Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı