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Fidan: Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunacağız

Fidan: Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, ana vatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirtti. Fidan, harekatın özgürlük, güvenlik ve geleceği güvence altına aldığını vurgulayarak, şehitleri rahmetle andı ve gazilere şükran sundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Ana vatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini güvence altına alan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 52 yıl önce bugün Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda kahraman Mücahitlerimizle omuz omuza, yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamış; Ada'daki varlıklarını teminat altına almıştır. Şanlı Türk Ordusu, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır. Bugün Kıbrıslı Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgür, onurlu ve güven içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Ana vatan ve garantör Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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